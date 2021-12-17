В КФУ рассказали, в каком состоянии находятся зелёные насаждения Симферополя

Зелёные насаждения Симферополя нуждаются в проведении регулярных агротехнологических мероприятий для улучшения их состояния. Об этом сообщила директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова, зав. кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета Анна Репецкая.

Для того чтобы зелёные насаждения находились в хорошем состоянии, их необходимо содержать и применять к ним определённые агротехнологические мероприятия постоянно, не делая перерывов. Многие растения требуют замены, аварийные – сноса, некоторым растениям требуется лечение и грамотная обрезка. Не могу сказать, что состояние зелёных насаждений Симферополя может нас особенно радовать. Тем не менее, площадь, которую занимают насаждения в городе, достаточна для проживающего здесь населения, и хотелось бы, чтобы она не сокращалась в будущем, – цитирует пресс-служба вуза Анну Репецкую.

Как отмечает специалист, подбор растений для озеленения города должен быть осуществлён с учётом климата региона, факторов устойчивости растений к болезням и вредителям, отсутствия выработки аллергенов и минимальных требований к уходу.

У нас в городе есть печальный пример компенсационной посадки прошлого года. В противовес нашим рекомендациям были закуплены берёзы, которые высадили на улицах Мира и Гурзуфской. Мало того, что это порода средней полосы, которая требует большей влажности, так ещё и был приобретён переросший посадочный материал. В итоге мы имеем засохшие растения и выброшенные средства налогоплательщиков, – отмечает Анна Репецкая.

Напомним, по данным МБУ «Горзеленхоз», в 2021 году на озеленение крымской столицы было выделено девять миллионов рублей.

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