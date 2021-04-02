В Киеве признали, что готовятся к войне за Крым. И ждут помощи (а то и инициативы) от НАТО

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО «Defender Europe 2021» нужны для отработки войны с Россией. Украина же фокусирует свои устремления на Крыме. Об этом он заявил в эфире UKRLife.TV .

Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией, — сказал украинский дипломат.

По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.

Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это — открытые источники, никто этого не скрывает, — добавил Арестович.

В мае-июне НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. На учениях планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Из стран-партнеров активно привлекаются Грузия, Молдова и Украина.

РИА Новости напоминает: украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, «устроить российскому флоту Перл-Харбор» и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему полуострова «адской» для России.

В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о «захвате» территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В МИД России подчеркнули, что не заинтересованы в конфликте с Украиной, а разговоры о потенциальной войне двух стран — очередной вымысел Киева.