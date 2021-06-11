В Кировском районе Крыма сгорел частный дом. Этот и еще 3 пожара минувших суток

Накануне днем (в 12:19) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в селе Льговское (в Кировском районе). К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена пожарной части с. Приветное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек и 1 ед. техники, совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК.

По прибытии пожарными было установлено, что на территории частного домовладения горит кровля двухэтажного строения. Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Также, сотрудники чрезвычайного ведомства провели предварительную разведку, и обнаружив газовый баллон, вынесли его в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва. В течение часа пожар был локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, площадь составила 120 кв.м. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 4 пожара, из них 1 в жилом секторе, 1 в нежилом, 1 возгорание автомобиля, а также и 1 возгорание сухой растительности.

Всего, с начала года в Крыму ликвидировано 997 пожара, из них 388 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Фото: МЧС РК.