В Кировском районе Крыма на 2 часа было остановлено движение поездов. Причина – «повреждение полотна»

В Кировском районе Крыма сегодня было остановлено движение поездов. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал в своем Telegram-канале Аксёнов.
Инцидент был зафиксирован, примерно, в 16 часов. Уже после 18:00 железная дорога снова заработала.
Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений, — сообщил Глава Крыма.
Причины и следствия? Далее цитируем проверенные Telegram-каналы.
Поврежден товарный локомотив. Предварительно, двое рабочих получили ранения от осколков, но от госпитализации они отказались. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают экстренные службы, — Telegram-канал 112.
Движение поездов в Кировском районе приостановлено после взрыва, сообщает наш источник. По нашим данным, взрыв произошёл на ж/д перегоне Владиславовка — Кировское. Прибывшие на место медики осмотрели машиниста, он не пострадал, — Telegram-канал SHOT.
Предположительно, железнодорожные пути были подорваны перед локомотивом поезда, который перевозил окопные конструкции. Машинист получил лёгкие травмы: его порезало осколками выбитого стекла. На месте работают правоохранители, — Telegram-канал Mash на волне.
По диверсии в Кировском районе Крыма: взрывное устройство сдетонировало на железнодорожных путях прямо перед товарным составом. Машинист успел применить экстренное торможение. Пострадавших нет, — Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.
Подробности различаются некоторыми деталями, но главное – это была диверсия, она не удалась. Поезда в Кировском районе Крыма после двухчасовой остановки снова идут.
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