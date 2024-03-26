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В Кировском районе продолжается капитальный ремонт Ореховского сельского клуба

В Кировском районе Крыма продолжается капитальный ремонт Ореховского сельского клуба

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 13:23 26.03.2024

В селе Ореховка Кировского района Крыма продолжается капитальный ремонт сельского клуба. Техническая готовность объекта составляет 18%. Выполняются работы по штукатурке внутренних стен, устройству кровли, установке строительных лесов на фасаде здания.

В Кировском районе Крыма продолжается капитальный ремонт Ореховского сельского клуба

На ремонт Ореховского сельского клуба по проекту «Культурная среда» выделено 13 млн. рублей. Контракт на строительно-монтажные работы заключен с подрядчиком ООО «Климат-Сервис». Работы на объекте планируется завершить в октябре 2024 года.

Проект «Культурная среда» — одно из ключевых направлений реализации национального проекта «Культура». Его целью является развитие культурной жизни населения страны, создание равных возможностей для образования и досуга граждан и, как следствие, обеспечение роста числа посетителей в учреждениях культуры: клубы и Дома культуры, музеи, библиотеки, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В Кировском районе Крыма продолжается капитальный ремонт Ореховского сельского клуба

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