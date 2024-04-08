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В Кировском районе за покушение на взяточничество осужден мужчина. Пытался «откупиться» от ГИБДД

В Кировском районе за покушение на взяточничество осужден мужчина. Пытался «откупиться» от ГИБДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:25 08.04.2024

В Кировском районе Крыма за покушение на мелкое взяточничество осужден местный житель. Судом установлено, что мужчина в феврале текущего года, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21070 по автодороге «Таврида» – Кировское», был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. В ходе проверки документов установлено отсутствие у водителя полиса ОСАГО.

Желая избежать ответственности, обвиняемый попытался передать должностному лицу взятку в размере 500 рублей. От незаконного вознаграждения сотрудник внутренних дел отказался, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу. Урок на будущее.

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