В Коктебеле идёт реконструкция набережной и канализационно-очистных сооружений

В Коктебеле ведется реконструкция набережной и канализационно-очистных сооружений, реализуемых в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
В ходе инспекционного выезда осмотрел ход строительных работ. Отставаний от графика нет, при сохранении нынешних темпов объект будет введен в эксплуатацию в срок. По проекту в поселке будет уложено 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность КОСа – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч. Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км, прогулочная зона будет расширена до 30 метров, а пляжная от 35 до 50 метров.
По словам Премьер-министра Крыма, после строительства очистных и реконструкции набережная ситуация в поселке кардинально изменится.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма