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В Коктебеле идёт реконструкция набережной и канализационно-очистных сооружений
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Коктебеле идёт реконструкция набережной и канализационно-очистных сооружений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:04 31.05.2024

В Коктебеле ведется реконструкция набережной и канализационно-очистных сооружений, реализуемых в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В ходе инспекционного выезда осмотрел ход строительных работ. Отставаний от графика нет, при сохранении нынешних темпов объект будет введен в эксплуатацию в срок. По проекту в поселке будет уложено 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность КОСа – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч. Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км, прогулочная зона будет расширена до 30 метров, а пляжная от 35 до 50 метров. 

По словам Премьер-министра Крыма, после строительства очистных и реконструкции набережная ситуация в поселке кардинально изменится.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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