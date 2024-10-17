В Коктебеле — новый выставочный проект, посвященный знакомству Антона Чехова и Максимилиана Волошина

Выставочный проект посвящен малоизвестному периоду проживания Антона Чехова на даче «Омюр» в Ялте, его известным гостям и неслучайным встречам. Примером может служить первая личная встреча со студентами Максимилианом Волошиным и Михаилом Свободиным. Эти встречи, по воспоминаниям, были источником новых идей, мыслей и благородных поступков. Основу экспозиции составили материалы, свидетельствующие о глубоком интересе Волошина к творчеству Чехова. На выставке представлены подлинные фотографии, редкие документы, издания и предметы из фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.