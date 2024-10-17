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В Коктебеле - новый выставочный проект, посвященный знакомству Антона Чехова и Максимилиана Волошина

В Коктебеле — новый выставочный проект, посвященный знакомству Антона Чехова и Максимилиана Волошина

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 19:36 17.10.2024

В Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле состоялась презентация временной тематической выставки «Чехов и Волошин», созданной Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником и Историко-культурным, мемориальным музеем-заповедником «Киммерия М. А. Волошина».

Выставочный проект посвящен малоизвестному периоду проживания Антона Чехова на даче «Омюр» в Ялте, его известным гостям и неслучайным встречам. Примером может служить первая личная встреча со студентами Максимилианом Волошиным и Михаилом Свободиным. Эти встречи, по воспоминаниям, были источником новых идей, мыслей и благородных поступков. Основу экспозиции составили материалы, свидетельствующие о глубоком интересе Волошина к творчеству Чехова. На выставке представлены подлинные фотографии, редкие документы, издания и предметы из фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

В Коктебеле - новый выставочный проект, посвященный знакомству Антона Чехова и Максимилиана Волошина

Посетить экспозицию «Чехов и Волошин» можно до 15 ноября этого года.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник

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