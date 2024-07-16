В Коктебеле удалось локализовать природный пожар. На месте ЧП работают 300 человек

Возгорание сухой растительности в поселке Коктебель в Крыму локализовано на площади 40 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар начался накануне днем. Первоначальная площадь составляла 20 га. В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение огня на значительной площади заповедника «Карадагский». На данный момент к тушению привлечена авиация. Участвует в ликвидации ЧП также личный состав полка Южного округа Росгвардии.

К ликвидации пожара в Коктебеле привлечено более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии. Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители крымского курорта Коктебель помогают сотрудникам оперативных служб, которые тушат лесной пожар, подвозя оборудование в труднодоступные места на квадроциклах и готовя горячую еду, сообщается в Telegram-канале Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации города Феодосии.

Вскоре после начала пожара в каналах местной администрации появились просьбы о помощи к владельцам горных мотоциклов и квадроциклов.

Сердечная благодарность всем, кто откликнулся на призыв помощи при тушении пожара под Карадагом! Проблематично, что огонь добрался на отвесные склоны, и долгое время даже мотокроссмены не могли добраться до очагов <…> Мы продолжаем останавливать продвижение огня. Честь и хвала огнеборцам, людям, кто сам принимает участие и содействие, всем тем кто помогает техникой, приносит питьевую воду, — говорится в сообщениях Telegram-канала коктебельского отдела, опубликованных позднее.

Поясняется, что в тушении пожара, по данным на утро вторника, задействованы уже около 300 человек. Они участвуют непосредственно в борьбе с огнем. Однако, горение происходит в труднодоступной местности, и доставлять туда пожарные ранцы пешком очень сложно, — именно с этой доставкой и просят помочь местных жителей на квадроциклах и мотоциклах.

Кроме того, сообщается в Telegram-канале, у пожарных и волонтеров острая потребность в питьевой воде — в вопросе ее доставки также приходится надеяться только на неравнодушных жителей.

В отделе отмечают, сообщает ТАСС, что сотрудники группировки, участвующие в тушении, обеспечены сухпайками, но местные жители в понедельник начали приносить им горячее питание, а предприниматели оплатили доставку готовых обедов из одной из местных точек общепита. Во вторник, на второй день работы пожарных, эту практику предлагается продолжить: уже появились активисты из числа местных жителей, которые принимают домашнюю еду для пожарных и координируют доставку приготовленной на заказ.

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