В Коктебеле установили возможного виновника пожара на территории заповедника «Карадагский»

Напомним, накануне на территории Государственного природного заповедника «Карадагский» в Феодосии произошло возгорание лесной подстилки. К сегодняшнему утру площадь пожара увеличилась до 30 гектаров. Сотрудники полиции принимали участие в ликвидации горения, осуществляли охрану общественного порядка, обеспечивали безопасность дорожного движения.

Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Органами дознания ГУ МЧС России по Республике Крым по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.

источник: пресс-служба МВД России

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