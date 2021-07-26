В команде крымской «Единой России» замена. Почему Евгений Кабанов не пойдет в Госдуму

Сегодня вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов сделал громкое заявление и сообщил, что не будет баллотироваться в Госдуму.

Последние месяцы для меня стали одними из самых важных и напряженных в моей жизни. Благодаря вашей поддержке я одержал победу на предварительном голосовании, организованном Политической партией «Единая Россия», и был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной думы Российской Федерации, — рассказал Кабанов.

По его словам, за последнее время выросло число рабочих поездок по Крыму, встреч… И вывод был прост: залог командного успеха в реализации ФЦП развития Крыма.

При этом крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы. Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным. Поэтому решил сообщить вам о важном решении, которое принял для себя. Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы, и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП, — заявил Евгений Кабанов.

Он поблагодарил крымчан за поддержку и выразил уверенность, что они в той же мере окажут доверие кандидату в депутаты, который будет определен Крымской партийной организацией «Единой России».

Партия не стала откладывать выдвижение в долгий ящик. Сегодня стало известно, что по евпаторийскому округу от «Единой России», вместо Евгения Кабанова будет баллотироваться депутат Госсовета РК Леонид Бабашов.

Леонид Бабашов – один из самых эффективных и авторитетных депутатов-мажоритарщиков в Крыму. Для коллег он является примером того, как надо организовать работу с людьми. Его результативность заключается, прежде всего, в постоянной конкретной помощи людям, в реальных делах, — отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

С кем будет конкурировать Бабашов за голоса избирателей? У него пока 10 соперников. Это: Сергей Алексеев от «Коммунистической партии «Коммунисты России», Виктория Билан от «Справедливой России – За Правду», Сергей Ерхан от ЛДПР, Игорь Пилипенко от «Партии пенсионеров за социальную справедливость», Мария Симикчи от «Новых людей», Юрий Ставицкий от «Зелёных», Оксана Таранина от КПРФ, Сергей Шувайников от «Родины». Кроме того, документы подали самовыдвиженцы Александр Городецкий и Николай Ефремов.