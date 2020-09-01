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В Комсомольском парке Севастополя открывают площадки для игры в теннис, отремонтированные в 2018 году
фото: Евгения Щербакова, "Севастопольская газета"

В Комсомольском парке Севастополя открывают площадки для игры в теннис, отремонтированные в 2018 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:34 01.09.2020

В Комсомольском парке Севастополя площадки для игры в теннис, которые отремонировали еще в конце 2018 года, откроют 1 сентября. Корты долгое время были закрыты. Сначала — из-за аварийного состояния, потом — из-за затянувшегося ремонта, отягощенного сменой подрядчиков. Уже отремонтированные корты долго стояли закрытыми, успев при этом заметно выцвести, запылиться и замусориться. При нынешнем дефиците площадок такого профиля, отмечает «Севастопольская газета», это выглядело явно неэффективным использованием городского имущества.

До каких пор? — с таким вопросом журналисты «СГ» обратились к руководителю «Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи» Ивану Демидову. 

Ответ получили спустя неделю:

После долгих бюрократических фраз о задачах, решаемых данным учреждением дополнительного образования, а также напоминаниях о назначении кортов и использовании имущества в «пределах, установленных федеральными законом и иными нормативными актами Российской Федерации…», буквально в самом последнем абзаце ответа сообщается, что в 2020-2021 учебном году на базе учреждения будет реализовываться дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Теннис». Работать корты начнут с 1 сентября в соответствии с расписанием занятий детского объединения «Теннис».

Заниматься большим теннисом на отремонтированных кортах по улице Очаковцев, 5 приглашают детей, а также юношей и девушек в возрасте от шести лет до 21 года. За справками предложено обращаться в «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи», а первый организационный сбор состоится уже в первый день сентября.

В Комсомольском парке Севастополя открывают площадки для игры в теннис, отремонтированные в 2018 году

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