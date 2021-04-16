В конце апреля на ЮБК — Международный музыкальный фестиваль «ДОРОГА НА ЯЛТУ»

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдёт с 29 апреля по 1 мая 2021 года в Ялте, Республика Крым. Лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому человеку, живущему в России с детства, прозвучат на языках народов мира.

Основная задача Фестиваля – привлечение внимания и интереса к Российской музыкальной культуре и Крыму как неотъемлемой части России, популяризация лучших произведений советского и российского песенного искусства, вовлечение зарубежного зрителя в наши музыкальные традиции, историю и систему ценностей, а также возвращение зарубежной, в первую очередь западной аудитории подлинного образа советского и русского солдата – солдата-освободителя и защитника, возвращение исторической памяти о роли, которую сыграли в Победе советский народ и Красная Армия. А также напоминание о страшной цене, которую пришлось заплатить именно нашей стране и нашим людям за избавление Европы и всего мира от чумы фашизма, — отмечают в пресс-службе фестиваля «Дорога на Ялту».

В 2021 году оргкомитет Фестиваля от лица Президента Фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова и художественного руководителя Фестиваля, журналиста Эрнеста Мацкявичюса пригласил к участию в конкурсе зарубежных вокалистов, предлагая исполнить им лучшие песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках. В финале Фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими музыкантами и поборются за главный приз. Призовой фонд фестиваля составляет 5 500 000 миллионов рублей.

Во время отборочного онлайн-этапа, который проводился до 1 марта 2021 года, организаторами было получено более 300 заявок из 51 страны мира, что свидетельствует о высоком интересе к проекту и его растущей популярности. В полуфинал конкурса вышли представители 15 стран: Австрия, Аргентина, Великобритания, Израиль, Индия, Италия, Канада, Китай, Латвия, Польша, Португалия, США, Турция, Франция, Швеция.

29 апреля в Ялте, в театре им. Чехова пройдет полуфинал Фестиваля. Финальный гала-концерт состоится 1 мая также в Ялте, на набережной В.И. Ленина.

Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства: Илья Резник, Денис Майданов, Кай Метов, Кристель Лури, Томас Грациозо, Петр Косевский. Специальный гость из Италии, член жюри фестиваля «Дорога на Ялту» – Пупо. Возглавляет жюри народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В роли ведущих финала выступят журналисты и телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Татьяна Ремезова.

Помимо иностранных исполнителей в гала-концерте фестиваля примут участие популярные российские артисты: Екатерина Гусева, Зара, Сергей Волчков, Алексей Маклаков, Ярослав Сумишевский, Олег Аккуратов, Юта и другие.

Иностранные конкурсанты будут также бороться за Приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте doroganayaltu.ru. Голосование стартовало 2 апреля 2021 г., оно будет идти вплоть до финала Фестиваля.

Организатор фестиваля «Дорога на Ялту» – Фонд «Гуманитарный мир», осуществляющий реализацию крупных общественно значимых проектов.