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В конце мая Ялту украсит фестиваль «Дни любования глицинией»
Фото: CarlottaSilvestrini, pixabay.com

В конце мая Ялту украсит фестиваль «Дни любования глицинией»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:26 03.05.2021

В рамках фестиваля с 3 мая по 27 мая проходит фотоконкурс.

Фестиваль «Дни любования глицинией» пройдет с 24 по 29 мая в Ялте. Он посвящен королеве среди лиан – глицинии, удивительному растению изысканной красоты с изумительным сладко-терпким ароматом. Эти цветы не просто украшают Ялту, а являются брендом ЮБК, привлекающим туристов.

В рамках фестиваля планируется проведение выставки работ крымских художников и пленэрные занятия обучающихся школ искусств «Чудесной кисти волшебство». Сотрудники Никитского ботанического сада проведут пешеходные экскурсии по местам цветения ялтинских глициний и лекции о происхождении и удивительных свойствах этого чудесного растения, — рассказали организаторы.

Завершится фестиваль 29 мая концертной программой творческих коллективов курортной столицы Крыма. Фестиваль одного из самых прекрасных южных растений, ассоциирующегося с утончённостью, хрупкостью и нежностью, станет ярким и запоминающимся подарком жителям и гостям Ялты.

Всех желающих приглашают принять участие в муниципальном фотоконкурсе — выставке  «Ялтинская глициния». Фотоконкурс проходит в рамках фестиваля «Дни любования глицинией в Ялте» с 3 мая по 27 мая в очной форме.

От каждого конкурсанта принимается 1 фотография, на которой должна быть запечатлена цветущая глициния в Ялте. Снимок должен быть хорошего качества, формат А-4 (210х297мм). Каждая работа обозначается этикеткой,  на которой указывается: название работы, фамилия и имя участника, возраст (полных лет). Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 9-16 лет; 17 лет и старше. Фотовыставка,  принятых  работ  пройдет  на набережной 28-29 мая, — отметили организаторы фестиваля.

Подведение итогов конкурса состоится 29 мая  на набережной. Победителей наградят дипломами и призами от ялтинской администрации.

Работы на фотоконкурс  принимаются п адресу: Ялта ул. Руданского, 8, Ялтинский центр культуры кабинет 413, 4 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, т.+7(3654) 23-15-63.

В конце мая Ялту украсит фестиваль «Дни любования глицинией»

Фото: James_Peng, pixabay.com

По информации отдела ялтинской администрации.

В конце мая Ялту украсит фестиваль «Дни любования глицинией»

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