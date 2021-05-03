В конце мая Ялту украсит фестиваль «Дни любования глицинией»

В рамках фестиваля с 3 мая по 27 мая проходит фотоконкурс.

Фестиваль «Дни любования глицинией» пройдет с 24 по 29 мая в Ялте. Он посвящен королеве среди лиан – глицинии, удивительному растению изысканной красоты с изумительным сладко-терпким ароматом. Эти цветы не просто украшают Ялту, а являются брендом ЮБК, привлекающим туристов.

В рамках фестиваля планируется проведение выставки работ крымских художников и пленэрные занятия обучающихся школ искусств «Чудесной кисти волшебство». Сотрудники Никитского ботанического сада проведут пешеходные экскурсии по местам цветения ялтинских глициний и лекции о происхождении и удивительных свойствах этого чудесного растения, — рассказали организаторы.

Завершится фестиваль 29 мая концертной программой творческих коллективов курортной столицы Крыма. Фестиваль одного из самых прекрасных южных растений, ассоциирующегося с утончённостью, хрупкостью и нежностью, станет ярким и запоминающимся подарком жителям и гостям Ялты.

Всех желающих приглашают принять участие в муниципальном фотоконкурсе — выставке «Ялтинская глициния». Фотоконкурс проходит в рамках фестиваля «Дни любования глицинией в Ялте» с 3 мая по 27 мая в очной форме.

От каждого конкурсанта принимается 1 фотография, на которой должна быть запечатлена цветущая глициния в Ялте. Снимок должен быть хорошего качества, формат А-4 (210х297мм). Каждая работа обозначается этикеткой, на которой указывается: название работы, фамилия и имя участника, возраст (полных лет). Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 9-16 лет; 17 лет и старше. Фотовыставка, принятых работ пройдет на набережной 28-29 мая, — отметили организаторы фестиваля.

Подведение итогов конкурса состоится 29 мая на набережной. Победителей наградят дипломами и призами от ялтинской администрации.

Работы на фотоконкурс принимаются п адресу: Ялта ул. Руданского, 8, Ялтинский центр культуры кабинет 413, 4 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, т.+7(3654) 23-15-63.

По информации отдела ялтинской администрации.