Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В контакт-центр кадрового центра Севастополя с момента запуска поступило более 3000 звонков. Ищете работу?
Новости Республики
В контакт-центр кадрового центра Севастополя с момента запуска поступило более 3000 звонков. Ищете работу?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В контакт-центр кадрового центра Севастополя с момента запуска поступило более 3000 звонков. Ищете работу?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:03 09.04.2025

С момента запуска контакт-центра кадровым центром «Работа России» он принял более 3000 звонков. В среднем ежедневно операторы контакт-центра обрабатывают свыше 30 обращений. Время ожидания минимальное – как правило, не превышает трех гудков.

По результатам оценки качества сервиса 90% обратившихся севастопольцев ставят максимальную оценку – пять баллов.

Как рассказала оператор контакт-центра Ольга Миранович, жители города чаще всего интересуются вопросами профессионального обучения, получением необходимых справок, регистрацией в кадровом центре и трудоустройством. Регулярно поступают обращения и от участников СВО, а также от других категорий граждан, которым требуется дополнительная поддержка при поиске работы. С начала апреля наблюдается рост обращений от подростков, планирующих трудоустройство на летний период.

Работодатели обращаются по вопросам предоставления отчетности, оформления субсидий, размещения вакансий на портале «Работа России», а также по участию в ярмарках вакансий.

Операторы контакт-центра помогают как гражданам, так и работодателям: консультируют по различным вопросам, записывают на приём, принимают обращения и собирают мнения о качестве работы службы занятости. После звонка каждый может оставить отзыв, высказать пожелания или предложения по улучшению мер поддержки в сфере занятости, — рассказала директор кадрового центра «Работа России» Севастополе Светлана Рендак.

Для удобства соискателей специалисты контакт-центра также информируют о предстоящих консультациях с карьерными консультантами и мероприятиях, проводимых кадровым центром. Это позволяет сделать взаимодействие более эффективным и повысить доступность услуг.

Узнайте больше:  В Севастополе приводят в порядок памятники

Напомним, контакт-центр кадрового центра «Работа России» в Севастополе работает с октября 2024 года. Операторы принимают звонки по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу – до 15:45 по номеру +7 (8692) 66-22-92. Звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: работа в Крыму

работа в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x