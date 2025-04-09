В контакт-центр кадрового центра Севастополя с момента запуска поступило более 3000 звонков. Ищете работу?

С момента запуска контакт-центра кадровым центром «Работа России» он принял более 3000 звонков. В среднем ежедневно операторы контакт-центра обрабатывают свыше 30 обращений. Время ожидания минимальное – как правило, не превышает трех гудков.

По результатам оценки качества сервиса 90% обратившихся севастопольцев ставят максимальную оценку – пять баллов.

Как рассказала оператор контакт-центра Ольга Миранович, жители города чаще всего интересуются вопросами профессионального обучения, получением необходимых справок, регистрацией в кадровом центре и трудоустройством. Регулярно поступают обращения и от участников СВО, а также от других категорий граждан, которым требуется дополнительная поддержка при поиске работы. С начала апреля наблюдается рост обращений от подростков, планирующих трудоустройство на летний период.

Работодатели обращаются по вопросам предоставления отчетности, оформления субсидий, размещения вакансий на портале «Работа России», а также по участию в ярмарках вакансий.

Операторы контакт-центра помогают как гражданам, так и работодателям: консультируют по различным вопросам, записывают на приём, принимают обращения и собирают мнения о качестве работы службы занятости. После звонка каждый может оставить отзыв, высказать пожелания или предложения по улучшению мер поддержки в сфере занятости, — рассказала директор кадрового центра «Работа России» Севастополе Светлана Рендак.

Для удобства соискателей специалисты контакт-центра также информируют о предстоящих консультациях с карьерными консультантами и мероприятиях, проводимых кадровым центром. Это позволяет сделать взаимодействие более эффективным и повысить доступность услуг.

Напомним, контакт-центр кадрового центра «Работа России» в Севастополе работает с октября 2024 года. Операторы принимают звонки по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу – до 15:45 по номеру +7 (8692) 66-22-92. Звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя