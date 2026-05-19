В корпусе Архитектурно-строительной академии КФУ им. Вернадского в Симферополе завершают остекление

В корпусе Архитектурно-строительной академии, который возводится на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе, завершаются работы по остеклению. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В Симферополе продолжается строительство учебного корпуса Архитектурно-строительной академии КФУ им. В.И. Вернадского. В настоящее время на объекте завершается один из ключевых этапов работ – остекление здания. Пристраиваемый корпус Архитектурно-строительной академии будет предназначен для обучения студентов и аспирантов. Там разместят учебно-лабораторные и компьютерные классы, лекционные аудитории, преподавательские кабинеты, залы заседаний, а также помещения служебного назначения. Помимо этого, на уровне второго этажа корпус будет соединен переходом с действующим зданием института «Академия строительства и архитектуры, — сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В пресс-службе компании добавили, что сейчас на объекте площадью 3,1 тыс. кв. метров также ведутся отделочные работы. Монтаж лифтового оборудования уже завершен.

Новый учебный корпус возводится с учетом современных требований. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для обучения: в здании предусмотрены просторные рекреационные зоны, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Объект строится с применением современных строительных материалов и технологий, позволяющих повысить энергоэффективность и эксплуатационную надежность здания. В оформлении стен здания используются навесные фасадные системы с облицовкой керамогранитом, — отмечают в пресс-службе «Единого заказчика».

После ввода в эксплуатацию новый корпус позволит существенно расширить возможности академии по подготовке специалистов в области архитектуры и строительства, а также создать дополнительные условия для научной и проектной деятельности студентов и преподавателей.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, шесть колледжей, академию и техникум. Более 23 тысяч студентов из России и зарубежных стран обучаются там по программам высшего и среднего профессионального образования в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и архитектуры и др.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

