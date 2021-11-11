В Красногвардейском районе «в хлам» пьяный мужчина разъезжал на мотоцикле

Сотрудниками дорожно-патрульной службы в с. Полтавка в Красногвардейском районе был остановлен мотоцикл под управлением 39-летнего местного жителя, у которого наблюдались признаки опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование, результат подтвердил наличие алкоголя в количестве 1,43 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 9 раз. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сесть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности. Отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Полиция Республики Крым информирует: человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих.