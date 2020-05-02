В Красногвардейском районе за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят и днём, и ночью

В Красногвардейском районе работа оперативных групп — в их составе сотрудники полиции и местной администрации — ведется в дневную и ночную смену. При проведении рейдов сотрудники полиции проверяют у граждан законные основания нахождения на улице.

Граждане, которые нарушили законодательство, привлекаются к административной ответственности. Сотрудники полиции просят жителей района не покидать дома без крайней необходимости, а, находясь на улицах, в магазинах и иных общественных местах, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других людей. Также полицейские призывают граждан проявлять сознательность, не нарушать действующее законодательство и выполнять рекомендации органов здравоохранения, — отмечают в пресс-службе МВД России по Республике Крым.



фото: пресс-служба МВД России в Крыму