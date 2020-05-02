Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Красногвардейском районе за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят и днём, и ночью

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Красногвардейском районе за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят и днём, и ночью

В Красногвардейском районе за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят и днём, и ночью

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:41 02.05.2020

В Красногвардейском районе работа оперативных групп — в их составе сотрудники полиции и местной администрации — ведется в дневную и ночную смену. При проведении рейдов сотрудники полиции проверяют у граждан законные основания нахождения на улице.

Граждане, которые нарушили законодательство, привлекаются к административной ответственности. Сотрудники полиции просят жителей района не покидать дома без крайней необходимости, а, находясь на улицах, в магазинах и иных общественных местах, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других людей. Также полицейские призывают граждан проявлять сознательность, не нарушать действующее законодательство и выполнять рекомендации органов здравоохранения, — отмечают в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

В Красногвардейском районе за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят и днём, и ночью

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Красногвардейском районе за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят и днём, и ночью

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.