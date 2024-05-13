В Красногвардейском районе проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадало 5 человек

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Cruze, водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat. Все пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым