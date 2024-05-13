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В Красногвардейском районе проводят проверку по факту , в котором пострадало 5 человек

В Красногвардейском районе проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадало 5 человек

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:58 13.05.2024

По предварительным данным, 12.05.2024 года в 20:20 водитель 1994 г.р., управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта», вблизи п. Октябрьское Красногвардейского района, со стороны г. Джанкоя в направлении г. Симферополя, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением водителя 1993 г.р., который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль Volkswagen Passat допустил касательное столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением водителя 1960 г.р., который двигался во встречном, по отношению к автомобилю Volkswagen Passat, направлении со стороны г. Джанкой.

В Красногвардейском районе проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадало 5 человек В Красногвардейском районе проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадало 5 человек

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Cruze, водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat. Все пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

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На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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