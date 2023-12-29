В Красноперекопске демонтируют опасный скейт-парк, которому всего-то 4 года

В Красноперекопске прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности на объектах спортивно-игровой инфраструктуры.

Установлено, что в 2019 году в ходе выполнения работ по благоустройству территорий в городском парке культуры и отдыха оборудован скейт-парк. Как показала проверка, скейт-парк оборудован с нарушением установленных требований, а его дальнейшая эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья пользователей. С учетом выявленных нарушений прокурор обратился в суд с иском к администрации города о возложении обязанности осуществить демонтаж указанного объекта, — сообщили в прокуратуре.