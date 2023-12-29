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В Красноперекопске демонтируют опасный скейт-парк, которому всего-то 4 года
Фото: pikist.com

В Красноперекопске демонтируют опасный скейт-парк, которому всего-то 4 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:19 29.12.2023

В Красноперекопске прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности на объектах спортивно-игровой инфраструктуры.

Установлено, что в 2019 году в ходе выполнения работ по благоустройству территорий в городском парке культуры и отдыха оборудован скейт-парк. Как показала проверка, скейт-парк оборудован с нарушением установленных требований, а его дальнейшая эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья пользователей. С учетом выявленных нарушений прокурор обратился в суд с иском к администрации города о возложении обязанности осуществить демонтаж указанного объекта, — сообщили в прокуратуре.

Решением Красноперекопского районного суда иск удовлетворен в полном объеме. Фактическое исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.

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