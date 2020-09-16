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В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше?

В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:34 16.09.2020

Наркопритон в Красноперекопске 31-летняя местная жительница организовала в своей квартире.

Женщина на протяжении пяти месяцев предоставляла свое жилище наркозависимым приятелям. Хозяйка сомнительной квартиры щедро предлагала гостям не только помещение, но и приспособление для курения, а также медицинские шприцы для потребления наркотических средств. Все приспособления полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Эксперты выяснили, что остатки веществ, обнаруженные на изъятых приспособлениях, являются наркотическими – смола каннабиса и производное N-метилэфедрона, которое относится к так называемым «солям», — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше? В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше? В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше?

Отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (содержание притона для потребления наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше?

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