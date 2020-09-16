В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше?

Наркопритон в Красноперекопске 31-летняя местная жительница организовала в своей квартире.
Женщина на протяжении пяти месяцев предоставляла свое жилище наркозависимым приятелям. Хозяйка сомнительной квартиры щедро предлагала гостям не только помещение, но и приспособление для курения, а также медицинские шприцы для потребления наркотических средств. Все приспособления полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Эксперты выяснили, что остатки веществ, обнаруженные на изъятых приспособлениях, являются наркотическими – смола каннабиса и производное N-метилэфедрона, которое относится к так называемым «солям», — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (содержание притона для потребления наркотических средств).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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