В Красноперекопске местная жительница организовала наркопритон. Что было дальше?

Наркопритон в Красноперекопске 31-летняя местная жительница организовала в своей квартире.

Женщина на протяжении пяти месяцев предоставляла свое жилище наркозависимым приятелям. Хозяйка сомнительной квартиры щедро предлагала гостям не только помещение, но и приспособление для курения, а также медицинские шприцы для потребления наркотических средств. Все приспособления полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Эксперты выяснили, что остатки веществ, обнаруженные на изъятых приспособлениях, являются наркотическими – смола каннабиса и производное N-метилэфедрона, которое относится к так называемым «солям», — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.