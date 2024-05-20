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В Красноперекопске открыли монумент, посвященный сотрудникам МВД, погибшим на службе

В Красноперекопске открыли монумент, посвященный сотрудникам МВД, погибшим на службе

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 15:07 20.05.2024

Служба в органах внутренних дел неразрывно связана с опасностью, риском для жизни и здоровья. Мужество, высокий профессионализм, желание и готовность прийти на помощь людям – качества, присущие каждому сотруднику, выбравшему профессию защитника правопорядка. К сожалению, не обходится без трагических потерь.

В память о сотрудниках, отдавших жизнь за безопасность своих сограждан, на территории Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» состоялось открытие памятного монумента. В торжественном открытии памятника приняли участие руководство и сотрудники МО МВД России «Красноперекопский», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В Красноперекопске открыли монумент, посвященный сотрудникам МВД, погибшим на службе

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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