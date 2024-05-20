В Красноперекопске открыли монумент, посвященный сотрудникам МВД, погибшим на службе

В память о сотрудниках, отдавших жизнь за безопасность своих сограждан, на территории Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» состоялось открытие памятного монумента. В торжественном открытии памятника приняли участие руководство и сотрудники МО МВД России «Красноперекопский», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.