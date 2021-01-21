В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон, организованный в квартире

В Красноперекопске полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила, что в одной из квартир в доме на ул. Менделеева устроен наркопритон. 36-летний хозяин квартиры на протяжении нескольких месяцев предоставлял её «гостям», потребляющим запрещённые вещества.

С места происшествия изъяты приспособления для употребления наркотиков, фольгированные свертки с остатками запрещенных веществ, а также использованные медицинские шприцы. Согласно заключения эксперта, представленные на исследования вещества являются наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса), а также производное N-метилэфедрона (соль), — сообщили в МВД по РК.

В момент появления сотрудников полиции в квартире находились, помимо «гостеприимного» хозяина, пятеро «гостей», находившихся в состоянии наркотического опьянения. Всех их привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» в отношении гражданина предоставившего свое жилище для употребления наркотических веществ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (содержание притона для потребления наркотических средств), — отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.