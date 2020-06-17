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В Красноперекопске полицейские в течение суток нашли и вернули домой юную беглянку
Фото: МВД по РК

В Красноперекопске полицейские в течение суток нашли и вернули домой юную беглянку

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:21 17.06.2020

В Красноперекопске в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 14-летняя девочка ушла из дома якобы на 15 минут и не вернулась, на связь с родителями не выходит, мобильный телефон отключен. Со слов матери, ранее она позволяла дочери оставаться ночевать у подруг. Но на этот раз дочка не предупредила ее об уходе и отключила мобильный.

На розыск подростка был ориентирован личный состав межмуниципального полиции, ориентировки с приметами пропавшей направлены во все ОВД Республики. В ходе проведенных розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение беглянки. Девочка находилась в гостях у приятеля в одном из сел Красноперекопского района, — сообщили в МВД по РК.

После проведения профилактической беседы несовершеннолетнюю вернули в семью.

В отношении матери подростка полицейскими составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), — уточнили в полиции.

Материал направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, где будет решаться вопрос о постановке данной семье на профилактический учет.

В Красноперекопске полицейские в течение суток нашли и вернули домой юную беглянку

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