В Красноперекопске полицейские в течение суток нашли и вернули домой юную беглянку

В Красноперекопске в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 14-летняя девочка ушла из дома якобы на 15 минут и не вернулась, на связь с родителями не выходит, мобильный телефон отключен. Со слов матери, ранее она позволяла дочери оставаться ночевать у подруг. Но на этот раз дочка не предупредила ее об уходе и отключила мобильный.

На розыск подростка был ориентирован личный состав межмуниципального полиции, ориентировки с приметами пропавшей направлены во все ОВД Республики. В ходе проведенных розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение беглянки. Девочка находилась в гостях у приятеля в одном из сел Красноперекопского района, — сообщили в МВД по РК.

После проведения профилактической беседы несовершеннолетнюю вернули в семью.

В отношении матери подростка полицейскими составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), — уточнили в полиции.

Материал направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, где будет решаться вопрос о постановке данной семье на профилактический учет.