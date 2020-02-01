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В Красноперекопске устанавливают детали ДТП с участием автомобиля и мотоцикла

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 19:31 01.02.2020

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Красноперекопске произошло накануне.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ЗАЗ ДЭУ» под управлением гражданина 1982 г.р., двигаясь по ул.Ломоносова со стороны ул.Чапаева в направлении территории микрорайона 2, на пересечении с ул.Толбухина не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом «МТ-10-36» под управлением гражданина, 1959 г.р. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир мотоцикла. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы. На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД, — озвучили детали аварии в пресс-службе МВД России в Крыму.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Красноперекопске устанавливают детали ДТП с участием автомобиля и мотоцикла

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