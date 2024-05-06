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В Красноперекопске за попытку убийства своей жены осужден местный житель

В Красноперекопске за попытку убийства своей жены осужден местный житель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:37 06.05.2024

Красноперекопская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Судом установлено, что в ноябре прошлого года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей женой нанес последней несколько ударов кухонным ножом. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог поскольку на помощь потерпевшей прибыли соседи. В целях ограничить возможность вызова правоохранителей мужчина поднял, выпавший у потерпевшей мобильный телефон, и с ним скрылся. Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил осужденного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 50 тыс. рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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В Красноперекопске за попытку убийства своей жены осужден местный житель

Фото: прокуратура РК.

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