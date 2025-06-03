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В Красноперекопском районе под суд пойдёт сотрудник строительной организации, допустивший травмирование рабочего
фото: Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

В Красноперекопском районе под суд пойдёт сотрудник строительной организации, допустивший травмирование рабочего

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:32 03.06.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка строительной организации. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью работника (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что в декабре 2024 года ответственный за охрану труда сотрудник допустил на строительный объект рабочего, не проверив его практических навыков, знаний техники безопасности и не обеспечив индивидуальными средствами защиты. В результате неосторожных действий работник сорвался с высоты второго этажа строящегося объекта. С полученными повреждениями пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь.

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Следователями проведен необходимый комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Проведены необходимые экспертизы.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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