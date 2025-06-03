В Красноперекопском районе под суд пойдёт сотрудник строительной организации, допустивший травмирование рабочего

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что в декабре 2024 года ответственный за охрану труда сотрудник допустил на строительный объект рабочего, не проверив его практических навыков, знаний техники безопасности и не обеспечив индивидуальными средствами защиты. В результате неосторожных действий работник сорвался с высоты второго этажа строящегося объекта. С полученными повреждениями пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Следователями проведен необходимый комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Проведены необходимые экспертизы.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю