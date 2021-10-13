В Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района теперь есть пункт «скорой помощи»

Модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи в Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района открыли торжественно.

Здание установлено в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Модульный пункт постоянного базирования подключен к инженерным сетям, укомплектован необходимым оборудованием и новой мебелью, выполнено благоустройство прилегающей территории. Для медицинских сотрудников имеются комнаты отдыха, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра водителей, столовая, раздевалка, санузел, душевая, а также комната хранения инвентаря. На объекте предусмотрен бокс со смотровой ямой и теневой навес для автомобилей СМП, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.