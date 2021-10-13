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В Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района теперь есть пункт "скорой помощи"

В Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района теперь есть пункт «скорой помощи»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:08 13.10.2021

Модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи в Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района открыли торжественно.

Здание установлено в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Модульный пункт постоянного базирования подключен к инженерным сетям, укомплектован необходимым оборудованием и новой мебелью, выполнено благоустройство прилегающей территории. Для медицинских сотрудников имеются комнаты отдыха, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра водителей, столовая, раздевалка, санузел, душевая, а также комната хранения инвентаря.  На объекте предусмотрен бокс со смотровой ямой и теневой навес для автомобилей СМП, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района теперь есть пункт "скорой помощи" В Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района теперь есть пункт "скорой помощи"

Введение в эксплуатацию нового модульного здания позволяет обеспечить комфортные условия труда для специалистов скорой медицинской помощи.

фото: пресс-службы Министерства здравоохранения РК

В Краснознаменском сельском поселении Красногвардейского района теперь есть пункт "скорой помощи"

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