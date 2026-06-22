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Новости Республики
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС

В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму — варварский киевский режим, говорят, виноват

Опубликовал: news-parser в Актуально 15:19 22.06.2026

Власти ведут активную работу, чтобы наладить обеспечение населения топливом в Крыму. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что правительство старается минимизировать последствия варварских действий киевского режима.

Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима, — подчеркнул Песков.

Напомним, с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил накануне глава республики Сергей Аксенов.

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источник: РИА Новости Крым

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