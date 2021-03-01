В Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о непризнании российского Крыма

Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ. Это подчеркнул в понедельник пресс-секретарь Главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда «не признают аннексию полуострова Россией».

Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было, — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что по факту «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права«.

Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины.

Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации, — сказал пресс-секретарь Президента РФ.

Он отрицательно ответил на вопрос, обозначал ли Байден тему Крыма в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 26 января.

Напомним, в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу, говорилось:

Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине.

По материалам ТАСС и «Интерфакс».