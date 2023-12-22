В крупнейшей больнице Крыма прошли пожарно-тактические учения 4-го ранга сложности

22 декабря, в здании Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко прошли пожарно-тактические учения по ликвидации пожара повышенного ранга сложности. Отметим, это крупнейшее медицинское учреждение Крыма, стационар которого рассчитан на 1 310 коек. Общая площадь 12-этажного медцентра составляет 65 тысяч квадратных метров.

По тактическому замыслу, пожарными был отработан наиболее сложный сценарий развития событий. Возгорание произошло в электрощитовой на третьем этаже здания больницы. Его причиной стало короткое замыкание аккумуляторных установок, которое повлекло за собой распространение пламени по помещению электрощитовой и сильное задымление смежных помещений.

Первые расчёты Симферопольского гарнизона провели поиск условных пострадавших в задымленных зонах. Так, звенья ГДЗС обнаружили двоих пострадавших в центральном холле 3 этажа, одного пострадавшего в административном крыле 4 этажа, пять человек на балконе 5 этажа больницы и еще семь пострадавших запертых в отделении урологии на 8 этаже. Всех эвакуировали в безопасную зону сотрудники МЧС России. В это же время была отработана борьба с условным огнем с разных точек, в том числе с помощью высотной техники. В ликвидации «возгорания» были задействованы более 78 человек личного состава, в том числе 56 газодымозащитников и 19 единиц пожарной техники, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Ликвидация условного пожара на площади 22 кв. метра прошла успешно. Спасателям удалось эвакуировать пострадавших с 4, 8 и 12 этажей используя комбинированные способы с использованием носилок и пожарных лифтов.

Сегодняшние учения – это практическая отработка тех ситуаций, которые могут произойти на данном объекте. Мы в этом году уже реагировали на пожар в лечебном учреждении, поэтому отработали максимально приближенные к реальности условия пожара. Подразделения находились в местах постоянной дислокации, поэтому перемещались по дорогам с учётом пробок и всех особенностей маршрута, — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

По его словам, особое внимание сотрудники МЧС обращают на взаимодействие с администрацией объекта, на знание особенностей, расположение маломобильных пациентов, на правила эвакуации, на правила пользования первичными средствами пожаротушения, на встречу наших подразделений. Всё это влияет на своевременность оказания помощи и на успешный исход тушения условного или настоящего пожара.