В Крым доставлена трехкомпонентная вакцина от кори, краснухи и паротита

Напомним, жители из разных регионов России пожаловались в декабре на Прямую линию Президента с проблемами доступности вакцины от кори на местах. Такие сигналы есть и в Крыму – дедушка из Ялты попросил помочь вакцинировать годовалую внучку.

Мы сразу же включились в эту ситуацию, связались как с ялтинской семьей, так и с Министерством здравоохранения Крыма. И сейчас эта проблема практически решена, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Поступление в регион вакцины подтвердили в региональном минздраве.

На сегодняшний день, проблема решена, сегодня поступила партия трехкомпонентной вакцины «Вактривир» – корь, краснуха, паротит, как раз та вакцина, которая необходима для детей. Поставки эти федеральные, по нацкалендарю они зашли в Республику Крым. До конца года вся вакцина будет распределена по медицинским учреждения региона, — отмечает заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Представители министерства на связи с семьей, в удобное время до конца года ребенок сможет вакцинироваться.