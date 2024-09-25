В Крым едут представители госкорпораций — знакомиться с возможностями отдыха и оздоровления своих сотрудников

Программой тура предусмотрен осмотр санаторно-курортных и гостиничных учреждений, объектов туристской инфраструктуры и экскурсионного показа. Знакомство с Крымом начнется с Судака и Нового Света, продолжится в Алуште, Ялте, поселках Гурзуф, Оползневое, Форос, в Бахчисарайском районе и завершится в г. Саки и Евпатория. Также участники тура проведут встречи с министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием, руководителями средств размещения и объектов показа.

Основная цель тура — презентация возможностей Крыма для оздоровления работников предприятий и налаживание долгосрочных отношений, а также презентация санаторно-курортного и туристического потенциала региона, демонстрация точек притяжения, уникальной культурно-исторической составляющей и гостеприимства крымского полуострова.

источник: по информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК