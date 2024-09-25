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В Крым едут представители госкорпораций - знакомиться с возможностями отдыха и оздоровления своих сотрудников
фото: pikist.com

В Крым едут представители госкорпораций — знакомиться с возможностями отдыха и оздоровления своих сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:36 25.09.2024

По приглашению Министерства курортов и туризма РК с 30 сентября по 6 октября на полуостров в информационно-ознакомительный тур приедут представители банков, госкорпораций, ресурсоснабжающих организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Пензы и Пензенской области для знакомства с возможностями санаторно-курортного отдыха и оздоровления в Крыму своих сотрудников и заключения прямых договоров.

Программой тура предусмотрен осмотр санаторно-курортных и гостиничных учреждений, объектов туристской инфраструктуры и экскурсионного показа. Знакомство с Крымом начнется с Судака и Нового Света, продолжится в Алуште, Ялте, поселках Гурзуф, Оползневое, Форос, в Бахчисарайском районе и завершится в г. Саки и Евпатория. Также участники тура проведут встречи с министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием, руководителями средств размещения и объектов показа.

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Основная цель тура — презентация возможностей Крыма для оздоровления работников предприятий и налаживание долгосрочных отношений, а также презентация санаторно-курортного и туристического потенциала региона, демонстрация точек притяжения, уникальной культурно-исторической составляющей и гостеприимства крымского полуострова.

источник: по информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК

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