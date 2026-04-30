В Крым и обратно задерживаются 10 поездов. Из-за перекрытия Крымского моста

Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено, 10 поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются на пути в Крым и из него. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

На пути в Крым задерживаются поезда №025/026 Минеральные Воды — Симферополь на 9 часов, №092/091 Москва — Севастополь на 8 часов, №173/174 Москва — Евпатория на 8 часов, №028/027 Москва — Симферополь на 7 часов, №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория на 6 часов, №097/098 Москва — Симферополь на 3 часа.

На пути из Крыма задерживаются поезда №174/173 Евпатория — Москва на 7,5 часов, №092/091 Севастополь — Москва на 8 часов, №098/097 Симферополь — Москва на 5 часов, №076/075 Симферополь — Омск на 4,5 часа.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, — говорится в сообщении. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов. В ведомстве уточнили, что в случае их нарушения примут меры реагирования. Также пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыт с ночи 30 апреля.

источник: ТАСС

Просмотры: 8