В Крым прибыл первый пассажирский поезд, работающий на дизельной и электрической тяге

Первый пассажирский поезд, который может двигаться на дизельной и электрической тяге, прибыл в Крым. Он будет использоваться как на электрифицированных участках, так и на тех, где электричества нет. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), которая является оператором пригородных железнодорожных перевозок в Крыму.

Обновленный подвижной состав ЮППК прибыл в Крым. Эксплуатация дизель-электропоезда серии ДТ1 планируется как на электрифицированных линиях, так и на неэлектрифицированных участках, что позволит обеспечить перевозки на маршруте Симферополь — Керчь с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и в Феодосии, — говорится в сообщении.

Технические характеристики ДТ1 позволяют развивать скорость до 120 км/ч. Число сидячих мест — 370, общая вместимостью 878 мест. Для поездов разработан специальный дизайн, в нем использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки.

ЮППК, которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети шесть направлений: «Симферополь – Севастополь», «Симферополь – Евпатория», «Симферополь — Соленое озеро», «Джанкой – Керчь», «Керчь – Феодосия» и «Феодосия – Армянск».