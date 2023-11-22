В Крым – с радостью и большими надеждами. Митрополит Тихон ответил на вопросы СМИ

Сегодня на площадке пресс-центра РИА Новости Крым состоялся брифинг главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Магистральными темами общения с прессой стали: развитие православия и православной культуры в Крыму; духовное воспитание и просвещение молодежи: сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей; защита исторической правды; культурно-просветительские проекты Крымской митрополии.

Брифинг проходил в формате видеомоста Симферополь — Москва.

Митрополит Тихон не раз отмечал, что СМИ («особо одаренные журналисты», по его словам) не раз неверно истолковывали его слова. Один из последних случаев – история «про Колыму». Сегодня главе Крымской митрополии снова пришлось уточнять.

Он пояснил, что произнес ту фразу, когда прощался со своими прихожанами перед отъездом из Псково-Печерского монастыря, и, решив разрядить обстановку, сказал, что едет не на курорт, так как «Крым был своеобразной Колымой».

По словам Тихона, он не собирался сравнивать полуостров с российской Колымой, просто шутка была неправильно понята.

Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой… Это было так – пошутить, подбодрить, – сказал митрополит.

Он подчеркнул, что в Крым приехал с радостью и большими надеждами.

Я с радостью сюда приехал с большими надеждами. И, конечно, Крым не любить невозможно. Это одно из самых прекрасных мест в стране, – сказал он.

Несмотря на то, что в Крыму все прекрасно, митрополит Тихон рассказал, что впервые в жизни находится под охраной после того, как в его адрес поступили угрозы.

У меня впервые в жизни люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали из-за угроз и прочего на попечение уже профессиональных людей. Спасибо им, каждый делает свое дело, — сказал глава Крымской митрополии.

Еще одно расхожее «мнение в массах», дескать, митрополит Тихон – духовник Президента РФ Владимира Путина. Пришлось в ходе брифинга уточнят и эту тему. Отвечая на вопрос, является ли он духовником Путина, митрополит сказал:

Если, Бог даст, я увижу еще Владимира Владимировича, то обязательно у него спрошу. Но что он там скажет — посмотрим.

В Крыму же… планов и дел громадье. И по «Новому Херсонесу», и по дальнейшему развитию Таврической духовной семинарии (и возможном ее «переезде» в Севастополь), и по строительству в Симферополе исторического парка нового поколения «Россия — моя история»… Надежды у главы Крымской митрополии — большие, настроение — боевое, а позитива и добрых эмоций добавят домашние любимцы кот Владыка и пес Хрюнстон. Зверят уже привезли в Крым.