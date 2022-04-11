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В крымских сёлах пожары случаются чуть ли не ежедневно. Горят частные дома и хозпостройки

В крымских сёлах пожары случаются чуть ли не ежедневно. Горят частные дома и хозпостройки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:33 11.04.2022

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» продолжают ежедневную борьбу с пожарами. К сожалению, в крымских сёлах такие возгорания происходят каждый день. В минувшую субботу в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Лозовое Симферопольского района произошел пожар. По прибытии пожарные определили, что на территории частного домовладения произошло возгорание двухэтажного жилого дома.

Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома. В течение полутора часов пожар был ликвидирован. Площадь составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами, — рассказали в МЧС РК.

В крымских сёлах пожары случаются чуть ли не ежедневно. Горят частные дома и хозпостройки

Вчера, в 12:20, в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступило сообщение о том, что в селе Пролетное Симферопольского района произошел пожар – загорелась кровля хозяйственной постройки. Возникла угроза распространения огня на расположенные рядом здания.

Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 40 минут. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 7 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами, — отметили в МЧС РК.

В крымских сёлах пожары случаются чуть ли не ежедневно. Горят частные дома и хозпостройки

Фото: МЧС РК.

 

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