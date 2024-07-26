В Крымский федеральный университет подано более 26 тысяч заявлений от абитуриентов

Абитуриенты подали в Крымский федеральный университет 26 796 заявлений на поступление по программам бакалавриата и специалитета. Больше половины поданных заявлений поступило от абитуриентов из других регионов.

10% поступающих от общего числа – это жители новых регионов. Больше всего абитуриентов из Запорожской и Херсонской областей. Самыми популярными направлениями подготовки традиционно остаются «Лечебное дело», «Стоматология» и «Юриспруденция». Среди новых направлений, открывшихся в этом году, лидерами стали «Международные отношения», «Медицинская биохимия» и «Компьютерная безопасность», – цитирует пресс-служба вуза помощника ректора по вопросам приёмной кампании КФУ им. В. И. Вернадского Алексея Гусева.

На целевую форму обучения было подано 683 заявления. Заказчиками квоты выступили медицинские организации Федерального медико-биологического агентства, Департамент здравоохранения города Севастополя, а также Министерства здравоохранения Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечает Алексей Гусев, среди наиболее распространенных ошибок при подаче документов – выбор направления, который не соответствует набору ЕГЭ.

Например, вместо результатов профильной математики часто отправляют результаты базовой. Также абитуриенты пытаются подать заявления в больше, чем пять вузов. Часто, конечно, сталкиваемся с подачей документов позже заявленного срока. Кроме того, к сожалению, абитуриенты не всегда понимают, куда они поступают. Они не видят разницу между профессией и направлением подготовки, – отмечает помощник ректора по вопросам приёмной кампании КФУ Алексей Гусев.

Зачисление будет проходить в несколько этапов. 30 июля будут зачислены абитуриенты, поступающие в рамках квот, 7 августа – абитуриенты, поступающие на основные конкурсные места на бюджетную форму, а 30 августа – те, кто поступает на коммерческие места.

источник: пресс-служба КФУ

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