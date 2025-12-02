Прямо сейчас:
В Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы закупили новое оборудование
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы закупили новое оборудование

02.12.2025

За счет средств бюджета Республики Крым в отделение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» приобретено дорогостоящее оборудование – аппаратно-программный комплекс для медицинских исследований на базе хроматографа. Стоимость комплекса составила 11,7 млн рублей.

Оборудование предназначено для высокоточного качественного и количественного определения наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов и других токсических соединений в биожидкостях и тканях человека.

Как отмечают специалисты, использование данного хроматографического комплекса позволит существенно расширить спектр проводимых судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз при оказании содействия правоохранительным органам в установлении обстоятельств по уголовным делам и при проведении процессуальных проверок, а также при осуществлении токсикологического мониторинга в Республике Крым.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

