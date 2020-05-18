В крымской столице прошли памятные мероприятия ко Дню памяти жертв депортации

В Симферополе почтили память жертв депортации. В этом году пришлось отказаться от массовых мероприятий, все ограничилось возложением цветов.

С утра церемония возложения цветов состоялась в сквере на привокзальной площади у памятного знака «Народам, депортированным из Крыма» и у мемориального памятника у границ Ботанического сада Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского. В траурных мероприятиях приняли участие председатель Госсовета РК Владимир Константинов, члены Президиума и депутаты крымского парламента. Владимир Константинов сказал:

Сегодня мы выражаем свои соболезнования крымско-татарскому народу, вспоминаем о тех испытаниях, которые выпали на его долю. Это трагическая дата в истории Крыма. Наша задача сделать так, чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась.

Глава крымского парламента подчеркнул, что в Республике реализуются программы по поддержке реабилитированных граждан. Они направлены на оказание помощи в обустройстве крымских татар, представителей других национальностей, возвращающихся на свою историческую Родину.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов возложил цветы к памятнику «Возрождение» в Крымском инженерно-педагогическом университете. Он отметил, что память о трагедии депортации объединяет всех крымчан.

Для многих народов 18 мая 1944 года – это трагический день. Моя позиция всегда была известна: каждый преступник имеет свою фамилию и не имеет национальности. В данном случае считаю, что нельзя было привлекать к ответственности целый народ за преступления отдельных граждан. Поэтому, конечно, сегодня люди вспоминают своих родных и близких. В этот день памяти мы должны сказать, что из всего этого органами власти и обществом вынесен урок, – сказал Глава Крыма.

При этом Глава Республики подчеркнул, что на сегодняшний день Крым развивается благодаря единству всех народов, проживающих на его территории. Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что день памяти позволяет более глубоко проникнуться историей и трагедией каждого народа и, безусловно, сделать все, чтобы эти события никогда не повторились.

Фото: пресс-службы Главы РК и Госсовета РК.