В Крымском академическом театре кукол им. Б.И. Азарова — премьера новогодней сказки «Папин Новый год!»

20 декабря в Крымском академическом театре кукол им. Б.И. Азарова стартует новогодняя кампания, которую откроет премьера спектакля «Папин Новый год!». Весёлая, оригинальная сказка о любви детей к родителям Дианы Лапшиной напомнит взрослым о том, что самое ценное – это время, проведённое с самыми близкими и дорогими людьми.

Что для всех нас Новый год? Это в первую очередь праздник чудес! И каждый ребёнок верит в это. Но что делать, если чудо не приходит и ничто уже не радует? Разве может Новый год быть счастливым, если кто-то несчастен, подумал наш Дед Мороз и решил образумить вечно занятого папу. Но поскольку нравоучения взрослым не входят в обязанности главного волшебника новогодних праздников, то необходимо напомнить папе его детские мечты и главную из них – такую простую, но такую важную. И только вспомнив себя маленького и свои желания, он сможет изменить многое и сделать счастливой свою дочь, — отмечают в театре.

Необычную новогоднюю историю придумала Диана Лапшина – замечательный российский художник-иллюстратор и писатель-сказочник. А спектакль подготовила постановочная группа: режиссёр и автор инсценировки – заслуженный артист РК Виталия Таранова и художник – заслуженный художник АРК Эдуард Кулиш.

В спектакле заняты артисты: Екатерина Карпова, Светлана Усанина, Александр Донсков и Егор Макаров.

Спектакль будет показан на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького (ул. Пушкина, 15) 20 и 21 декабря в 11-00 и 13-00, а также на сцене Симферопольского Дома офицеров (ул. Пушкина, 8) 25, 26, 27 декабря 2025 г. и 11 января 2026 г.

Ждем вас на нашей премьере! — приглашают в гости артисты Крымского академического театра кукол им. Б.И. Азарова.

