В Крымском академическом театре кукол — новогодние представления и премьера сказки «Великан-эгоист»

22 декабря в Крымском академическом театре кукол стартует новогодняя кампания. По традиции ребят встретят долгожданные Дед Мороз и Снегурочка, которые устроят настоящее новогоднее представление с весёлыми играми и загадками, поисками ёлки с золотыми шишками, новогодним футболом, праздничным настроением, волшебством и чудесами. Особенным подарком замечательного праздника будет премьера спектакля «Великан-эгоист» по мотивам произведения Оскара Уайльда.

На сцене театра кукол разыграется сказочная феерия с фантастическим сюжетом, необычными декорациями, чудесными превращениями, и настоящим зимним балом волшебных существ, которые всегда обитают среди людей. Смешная, нежная, поучительная история расскажет о перевоспитании глупого Великана, который поймёт, что если жить только для себя, то можно пройти мимо чего-то очень важного. А как этого избежать? Есть ли какое лекарство от недуга, называемого «эгоизмом»? Об этом и многом другом расскажут наши удивительные герои. Мир, созданный постановочной группой: режиссёром и автором инсценировки Дмитрием Смирновым и художником Эдуардом Кулишом, погружает зрителя в атмосферу сказочной лирики Оскара Уайльда, приправленной тонким и изящным юмором. А символы и аллегории всякий раз напоминают нам о глубоком философском смысле этой истории.

Артисты театра – Константин Гапонов, Юлия Яценко, Ольга Волобуева и Владимир Алёшин проведут зрителей в прекрасный сад Великана, позволив вплотную соприкоснуться с миром добра, света и любви! Премьера спектакля будет представлена зрителям 22, 23 и 24 декабря. Кроме того в новогодние каникулы с 22 по 30 декабря и с 2 по 8 января театр представит лучшие зимние спектакли прошлых лет: «Рукавичка», «Снежные человечки и солнышко», «Морозко» и «Джаз-Мороз», которые успели полюбить зрители, — отмечает руководитель литературно-драматургической части Галина Телегина.