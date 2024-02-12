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В ском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 22:09 12.02.2024

При поддержке министерства культуры РК в Крымском этнографическом музее состоялось открытие выставки авторской керамики заслуженного ремесленника Крыма Павла Ермоленко «Четыре стихии», приуроченной к 50-летнему юбилею мастера.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Павел Ермоленко — художник-керамист, мастер декоративно-прикладного искусства, с наибольшей полнотой проявивший свои художественные способности в области гончарной керамики, доведя до совершенства владение данной техникой, ставшей основой для создания гармоничных по форме, цвету и фактуре художественных керамических изделий как утилитарного, так и интерьерного характера.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Ведущая мероприятия, заведующая отделом информации и культурно-просветительной работы республиканского музея Евгения Баранова выступила со словами приветствия к многочисленным гостям, рассказала о становлении мастера в качестве художника-керамиста и его творческом пути.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

В ходе презентации выставочного проекта с приветственным словом от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной выступила первый заместитель руководителя ведомства Ольга Бурова, отметив художественный и педагогический талант автора, выразив благодарность Крымскому этнографическому музею как одной из основных площадок для творческой реализации талантливых людей полуострова, — сообщили в министерстве культуры РК.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

С приветствием также выступили директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев, заместитель директора Центра народного творчества РК Николай Барский, руководитель Православного молодежного просветительского центра «Зёрна» иерей Евгений Полютов, президент Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» Наталья Гордецкая, руководитель творческого объединения «Орьнек» Светлана Сергеева, коллеги и друзья мастера.

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 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Автор рассказал о длительном процессе подготовки выставки, целью которой стала не только демонстрация работ, но и представление процесса производства изделий.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Красочным украшением презентации стало выступление семейного дуэта «Беседа», исполнившего старинную казачью песню.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Выставка продлится до 11 марта.

 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

Фото: Крымский этнографический музей.

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