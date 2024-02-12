 В Крымском этнографическом музее открыта выставка авторской керамики Павла Ермоленко

При поддержке министерства культуры РК в Крымском этнографическом музее состоялось открытие выставки авторской керамики заслуженного ремесленника Крыма Павла Ермоленко «Четыре стихии», приуроченной к 50-летнему юбилею мастера.

Павел Ермоленко — художник-керамист, мастер декоративно-прикладного искусства, с наибольшей полнотой проявивший свои художественные способности в области гончарной керамики, доведя до совершенства владение данной техникой, ставшей основой для создания гармоничных по форме, цвету и фактуре художественных керамических изделий как утилитарного, так и интерьерного характера.

Ведущая мероприятия, заведующая отделом информации и культурно-просветительной работы республиканского музея Евгения Баранова выступила со словами приветствия к многочисленным гостям, рассказала о становлении мастера в качестве художника-керамиста и его творческом пути.

В ходе презентации выставочного проекта с приветственным словом от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной выступила первый заместитель руководителя ведомства Ольга Бурова, отметив художественный и педагогический талант автора, выразив благодарность Крымскому этнографическому музею как одной из основных площадок для творческой реализации талантливых людей полуострова, — сообщили в министерстве культуры РК.

С приветствием также выступили директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев, заместитель директора Центра народного творчества РК Николай Барский, руководитель Православного молодежного просветительского центра «Зёрна» иерей Евгений Полютов, президент Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» Наталья Гордецкая, руководитель творческого объединения «Орьнек» Светлана Сергеева, коллеги и друзья мастера.

Автор рассказал о длительном процессе подготовки выставки, целью которой стала не только демонстрация работ, но и представление процесса производства изделий.

Красочным украшением презентации стало выступление семейного дуэта «Беседа», исполнившего старинную казачью песню.

Выставка продлится до 11 марта.

Фото: Крымский этнографический музей.