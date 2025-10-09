В Крымском федеральном университете открыли Мемориальную доску военкору Федорчаку открыли

Военкор «Известия» Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики убили оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался в больнице. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.