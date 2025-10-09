В Крымском федеральном университете открыли Мемориальную доску военкору Федорчаку открыли

Прямо сейчас:
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:47 09.10.2025

Мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста. Мероприятие состоялось в рамках открывшегося в четверг III Медиафорума «Журналистика в период СВО».

Памятную доску разместили на фасаде Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ.

Руководство нашего университета, преподаватели, сотрудники и студенты оказывают всяческую помощь нашим бойцам на передовой. И очень правильно, что наш медиафорум мы открываем тем, что отдаем дань памяти погибшим героям. Вечная слава и память Александру Сергеевичу Федорчаку, — сказал первый проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ Сергей Юрченко.

Мемориальная доска была открыта благодаря помощи общественной организации «Герои Крыма». Ее руководитель, депутат парламента республики Ибраим Ширин выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора.

Открывать мемориальные доски — это не сложно. Сложно открывать их тем людям, которых мы знали лично, с которыми общались и работали. Нужно сделать все, чтобы память о наших героях, наших военкорах сохранилась навсегда, чтобы они стали гордостью нашей страны. Для меня честь сегодня быть здесь и делать все, чтобы память об Александре жила в веках, — сказал он.

На мероприятии присутствовал отец военкора Сергей Федорчак. Он рассказал, что только что вернулся из ЛНР, где посещал место гибели сына.

Когда Саша погиб, я решил для себя, что должен обязательно посетить место его гибели. Эта мысль меня не покидала ни на минуту. И вот несколько дней назад я вернулся из Кременского района, где Саша погиб. Это очень тяжело. В одной из школ района была открыта «парта героя» в честь Саши. Это очень тяжело и в то же время очень трогательно. Школьники даже устроили небольшой патриотический концерт памяти, посвященный Саше. Мы потеряли единственного сына, нашим родительским сердцам не становится легче. Но благодаря таким мероприятиям, этой памяти мы нашли в себе силы жить дальше, — поделился он.

Александр Федорчак родился в поселке Нижнегорский в 1996 году. В 2002 году пришел в первый класс Нижнегорской школы №1, где и учился до 2012 года. Саша всегда выступал на конкурсах стихотворений, на торжественных линейках, был участником чтецкого ансамбля «Память», рассказали в администрации.

17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. 17 июня родителям погибшего военкора вручили орден Мужества. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в КФУ им. В.И.Вернадского. Журналист был выпускником этого вуза.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

