В крымском филиале фонда «Защитники Отечества» проводят диспансеризацию участников СВО

В крымском филиале фонда «Защитники Отечества» организована диспансеризация для участников специальной военной операции и членов их семей. Выездной прием ведут специалисты ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2».
Пройти медицинский осмотр можно по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 3, в будние дни с 09:00 до 15:00. За подробной информацией и содействием в записи следует обращаться к своему социальному координатору.
Напомним также, что пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно также в медицинской организации по месту жительства, независимо от территориального прикрепления.
Своевременная диагностика позволяет на ранней стадии выявить патологии, оценить общее состояние организма и получить необходимые рекомендации врачей.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
С тегами: здравоохранение Крыма
