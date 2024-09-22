В Крымском филиале Краснодарского университета МВД России анонсируют «День открытых дверей»

28 сентября 2024 года в 10:00 часов в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России состоится «День открытых дверей».
Всем желающим вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел расскажут об особенностях обучения в ведомственных вузах МВД России, основных специальностях, по которым проводится подготовка кадров, а также об условиях поступления и порядке организации вступительной компании.
Место проведения: г. Симферополь, ул. академика X.X. Стевена, дом 14 (вход со стороны ул. М. Залки).
Для входа на территорию филиала посетителю при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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