В крымском парламенте наградили женщин-тружениц, женщин-защитниц, женщин-хранительниц

В преддверии Международного женского дня в крымском парламенте прошло торжественное мероприятие. Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов наградил крымчанок, которые вносят достойный вклад в развитие нашей Республики.

8 марта — это традиционный для нас праздник, как и 23 февраля, он стал частью нашей истории. Сейчас, в период противостояния России с Западом, борьба за традиции, культуру, историю нашей цивилизации является для нас определяющей. Нам чужды их псевдо-ценности, они разрушительны для Русского мира.

На Западе семья уже подвергается гонениям, деградация этого института идёт колоссальными темпами. Мы же продолжаем защищать свои ценности и, убеждён, сможем сохранить себя, свою идентичность, культуру, историю. Мы и впредь будем с уважением относиться к нашим матерям, жёнам, сёстрам, дочерям. В свою очередь, женщины всегда, даже в самые трудные моменты, остаются рядом с нами, мужчинами. Женская забота проявлялась в самые сложные периоды для нашего Отечества, её чувствуют наши Защитники сейчас, во время СВО, — сказал глава крымского парламента.