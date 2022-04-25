В крымском парламенте обсудили подготовку транспортной инфраструктуры к летнему сезону  

В крымском парламенте обсудили подготовку транспортной инфраструктуры к высокому туристическому сезону. По информации компании «Гранд Сервис Экспресс» (железнодорожного перевозчика в Крым), сейчас при отсутствии авиасообщения, предпринят ряд мер по обеспечению транспортом желающих приехать на предстоящие майские праздники на полуостров. В частности, в два раза увеличен вагонный парк, дополнительно назначены поезда, разрабатываются планы по их продлению.

В свою очередь, парламентарии рекомендовали министерству транспорта РК совместно с региональным министерством курортов и туризма еженедельно направлять в адрес Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма информацию по транспортной логистике на полуостров для доставки туристов в места размещения (наличие билетов, количество дополнительных поездов, вагонов).

Также депутаты заслушали информацию администраций Ялты, Евпатории, Феодосии и Алушты о планах по подготовке к летнему периоду в части благоустройства территорий, подготовки пляжей, средств размещения, организации работы общественного транспорта, объектов торговли и запланированных культурно-массовых мероприятий.

Крым ритмично готовится к приему гостей, выполняются все графики и планы, готовятся пляжные и курортные территории, совершенствуется ситуация с размещением нестационарных торговых объектов, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, благодаря арт-кластеру «Таврида» в Судаке появляются масштабные рекреационные объекты, а Евпатория, Саки и Черноморский район работают согласно намеченным планам, и несмотря на некоторую удаленность получают своего возвратного туриста.

Со своей стороны члены парламентского комитета высказали ряд предложений, касающихся необходимости организации регулярного морского сообщения Крыма с Краснодарским краем, недопустимости повышения стоимости отдыха, полной инвентаризации маршрутов в сфере автомототуризма. Особое внимание, по их мнению, необходимо уделить организации дополнительных парковочных площадок для размещения транспортных средств рядом с наиболее посещаемыми туристическими объектами, а также пляжами, с соблюдением законодательства РФ, обеспечив беспрепятственный проезд участников дорожного движения и исключив образование дорожных заторов.