Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

crimeapress_news

реклама в крыму
В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 24.03.2021

По информации главы администрации Судака Игоря Степикова, в поселке Новый Свет началась масштабная реконструкция набережной и ремонт дороги по улице Шаляпина.

Проект благоустройства данных территорий – один из самых крупных и масштабных в округе. Его площадь составляет почти 9 000 кв. метров. В рамках реконструкции и ремонта будут заменены люки и колодцы, установлены бортовые камни, проложены ливневки, будет постелено новое дорожное полотно, произведена замена тротуарной плитки. Кроме этого, будет сделано освещение. Работы должны быть завершены до начала курортного сезона, — рассказал Игорь Степиков.

В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

Блогер Сандро Кириак (Александр Кирьяков) также побывал в Новом Свете. Он отмечает масштабы работ и замечает недоверие местных жителей.

Что самое чудесное во всём этом? Звучащее отовсюду недоверие. Сразу. На старте, на берегу, как говорится. Почему так? Скорее всего, причиной предыдущие ремонты, которые по завершению обнаруживали в себе недоработки, там не доделали и сям, криво-косо… Есть улицы, десятки лет ожидавшие асфальта.. Как будет сейчас? Кто именно будет отвечать за качество? На сколько лет или курортных сезонов хватит нынешней реконструкции? Пока риторические вопросы.Пока только наблюдение за процессом и ожидания. Одно хорошо и точно — весной такое дело, не в разгар лета, не осенью под зиму, — пишет Сандро.

В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

По его словам, местные жители пообещали ежедневный контроль хода и качества работ. Задача №1 – успеть к началу курортного сезона.

В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

Фото: страницы в Facebook И.Степикова и Сандро.

В крымском поселке Новый Свет началась реконструкция набережной. Как успеть до начала сезона

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.