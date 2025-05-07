В крымском посёлке Молодёжное открыли стелу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Также в открытии стелы приняли участие заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, председатель Симферопольского районного совета Светлана Банарь, глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин, местные жители и учащиеся МБОУ «Молодёжненская школа №2».
Право первому возложить цветы к новой стеле было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Николаю Клименко, который обратился к собравшейся молодёжи с речью. Кульминацией его выступления стало исполнение песни «Огонёк» на стихи Михаила Исаковского.
Вдвойне приятно видеть, когда на новых благоустроенных пространствах открываются памятники подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны, такие объекты становятся местом притяжения жителей. Знаково и то, что здесь присутствуют наши воины – ветеран Великой отечественной войны и Специальной военной операции, что для нас всех является мощным символом преемственности поколений и нерушимой связи между теми, кто отстоял свободу в прошлом, и теми, кто защищает ее сегодня, — отметила в своём выступлении Ирина Кивико.
В свою очередь, Герой Российской Федерации Владимир Манохин подчеркнул важность сохранения исторической памяти и выразил уверенность в сохранении традиций преемственности поколений, а также воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.
Открытию стелы предшествовала большая работа по благоустройству территории и озеленению: было высажено более полутора тысяч цветов в композиции символики Специальной военной операции «Z», «O», «V», с обрамлением цветами в виде Георгиевской ленты.
источник: пресс-служба Правительства РК
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