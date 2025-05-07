В крымском посёлке Молодёжное открыли стелу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В свою очередь, Герой Российской Федерации Владимир Манохин подчеркнул важность сохранения исторической памяти и выразил уверенность в сохранении традиций преемственности поколений, а также воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.

Открытию стелы предшествовала большая работа по благоустройству территории и озеленению: было высажено более полутора тысяч цветов в композиции символики Специальной военной операции «Z», «O», «V», с обрамлением цветами в виде Георгиевской ленты.

источник: пресс-служба Правительства РК